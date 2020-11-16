بوتين: الإغلاق بسبب كورونا حد من تهريب المخدرات إلى روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة لمجلس الأمن اليوم الإثنين، إن تدفق المخدرات إلى روسيا انخفض بأكثر من 30٪ بعد أن أغلقت البلاد حدود الدولة وسط جائحة فيروس كورونا.وأضاف الرئيس: "تم إغلاق جميع حدود الدول عمليًا في جميع أنحاء العالم هذا العام بسبب الوباء، ونتيجة لذلك - نعمة مقنعة - انخفض تهريب المخدرات إلى روسيا بأكثر من الثلث في النصف الأول من عام 2020".لكن الرئيس الروسي حذر من أن محاولات تهريب المخدرات ستتجدد بمجرد إعادة فتح الحدود.وشدد على أن "هذا يعني أننا يجب أن نبدأ التفكير الآن واتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الرقابة على الحدود والجمارك".أكد الزعيم الروسي أن الحرب التي لا هوادة فيها والتي لا هوادة فيها ضد تجارة المخدرات تظل أولوية قصوى لأجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في البلاد.وأشار بوتين إلى أن "النتائج والأرقام حول هذا الموضوع يجب أن تكون أكبر بكثير مما لدينا الآن"، مضيفًا أن هذه القضية لا تزال في دائرة الضوء في الجلسات السنوية الموسعة لموظفي الوكالات المعنية.وأكد أن إدمان المخدرات مرض يصعب علاجه. "لا يمكن التغلب عليه بسرعة بمجرد سقوط القبعة. لهذا السبب، من المهم تحديث نظام المساعدة الطبية للأشخاص الذين يكافحون إدمان المخدرات، لمواصلة توفير أحدث المعدات للمنظمات الطبية التي تقدم العلاج من المخدرات واختتم بوتين حديثه قائلًا: "دعم أفرادها، واعتماد أفضل الممارسات التي تجعل من الممكن اكتشاف المرض في المراحل المبكرة، عندما تكون المساعدة في الوقت المناسب وأكثر فاعلية".