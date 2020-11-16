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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:27 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في رفع القمامة والمخلفات بمدن وقرى المحافظة.

وقامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة زفتى برفع القمامة من الطرق العامة، كما نجحت الوحدات المحلية بسمنود برفع أكثر من ١٠ أطنان من القمامة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية محلة زياد برفع ٣ أطنان من القمامة من مدخل القرية، وكذلك تم رفع ٤ أطنان من القمامة من شوارع قرية أبوصير وعزبة الإصلاح، إضافة إلى رفع 3 أطنان من القمامة من الطريق السريع سمنود-المنصورة.

في نطاق المحلة الكبرى، قامت إدارة نظافة حي ثان المحلة الكبرى منذ فجر اليوم بحملة نظافة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات المتراكمة بـ(مدخل المدينة سكة طنطا- منشأة البكري - بلازا - شارع الفرن - شارع المدارس - الوحدة العربية - العلو - عبدالحي شاهين - كوم البحر) مع استمرار العمل في باقي الشوارع بمشاركة عمال وسائقين ومعدات الحي.

وفي حي أول المحلة الكبرى، قام قسم النظافة والتجميل بالحي بكنس الشوارع ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها بمناطق (الحنفي - شارع البحر - أمام نادي القضاة- شارع 6 أكتوبر - شارع الجيش- الزراعة - نعمان الأعصر - السكة الوسطى - ميدان المحجوب- ميدان الدريني - ميدان محب).

في سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بحملات النظافة بقرى مركز المحلة، حيث تتواصل أعمال النظافة اليومية ورفع تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية والفرعية بقرى مركز المحلة ولا يزال العمل مستمرًا على مدار اليوم في أنحاء المحافظة لتقديم أفضل الخدمات، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين

كما انطلقت حملة النظافة اليومية بمركز ومدينة السنطة بقطاع (شبراقاص الطريق السريع - طريق شبراقاص كفر سالم النحال - ميت غزال كفر الشيخ مفتاح - المقابر - طريق المعهد الديني - طريق أبو الجهور بالسنطة) ومسح وتسوية طبانات الطريق السريع بالسنطة، ونظافة يومية بقطاع اشناواي، ومسح ونظافة طرق قطاع الوحدة المحلية بالجميزة بجرار وعمال الوحدة ومتابعة متعهد الجمع المنزلي بشبراقاص.

وفي حي أول وثان طنطا، تم تكثيف أعمال النظافة اليومية والكنس ورفع الأتربة بجميع شوارع المدينة ورفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال الورديات الأربعة المتتالية.

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