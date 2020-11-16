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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومعهد الدراسات الدبلوماسية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:20 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني
ريم محمود
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وقع الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، صباح اليوم، بروتوكول تعاون مشترك في عدد من المجالات، بحضور أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسفير شريف إسماعيل نائب مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والدكتورة نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس والأستاذ محمد كاسب سكرتير ثان بوزارة الخارجية.

يهدف بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين في تنظيم وعقد الدورات التدريبية والبحوث والدراسات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل الخبراء والأساتذة في الأنشطة البحثية والتدريبية، فضلًا عن إمكانية التنسيق والتعاون لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات نقاشية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل المطبوعات والنشرات والمجلات الدورية الصادرة من كلا الجانبين.

وفي كلمته خلال مراسم توقيع البروتوكول ثمّن أ.د. محمود المتيني دور معهد الدراسات والبحوث الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية في تقديم كوادر مؤهلة وجيل جيد الإعداد قادر على خدمة المصالح الوطنية في ظل التحديات الراهنة.

من جانبه أشاد السفير خالد راضي بجهود جامعة عين شمس كمؤسسة تعليمية ذات سمعة دولية، مؤكدًا أن الارتقاء بالعنصر البشري هدف مشترك نعمل معًا لتحقيقه.

أعقب ذلك جولة بقصر الزعفران للتعرف على تاريخ الأثر العريق الذي ترجع نشأته لعهد الخديوي إسماعيل. 

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