رئيس «الوفد»: عيد الجهاد كان الشرارة الأولى لثورة 19

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن عيد الجهاد كان مقدمة طبيعية لثورة ١٩١٩، ففيه بدأت بالشرارة الأولى التي ظلت تتوهج وتشتعل لنصل لثورة شعبية ظلت تدّرس في الجامعات الدولية باعتبارها أحد أعظم الثورات.جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الحزب، وأعضاء الوفد من محافظة الغربية.وأوضح أبوشقة أن الشعب المصري جمع ٣ ملايين توكيل من إجمالي ١١ مليونا عدد سكان مصر آنذاك، مشددا على أن ذلك كان ردًا قاسيًا وعنيفًا ضد الاحتلال البريطاني، وله دلالات بأن في مصر رجال مصرون على تحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية.ولفت أبوشقة إلى أن عظمة المرأة المصرية تجلت في ثورة ١٩١٩ وخرجت جنبا إلى جنب مع الرجل والشباب والكهول والأطفال، فالجميع على قلب وإرادة رجل واحد وبصوت واحد: "نموت نموت وتحيا مصر".وتابع أبوشقة قائلا: "رأينا القس يخطب في الأزهر والشيخ يخطب في الكنيسة، فالجميع كان على قلب رجل واحد في ثورة ١٩١٩، التي قدمت نموذجا فريدا في الوحدة الوطنية".