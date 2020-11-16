أبوشقة: عيد الجهاد للمصريين وليس الوفديين فقط

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد لم يحتفل بيوم عيد الجهاد كالمعتاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه عيد للمصريين جميعًا وليس للوفديين فحسب.جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الحزب، وأعضاء الوفد من محافظة الغربية.وأوضح أبوشقة أنه في هذا اليوم تجلت صلابة وقوة إرادة الشعب المصري الذي يتحرك عندما يكون الوطن بحاجة إلى فرسان مخلصين شجعان.ووجه أبوشقة التحية لأهالي محافظة الغربية قلعة الحرية وبلد زعماء الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، قائلا: "عندما دعيت للاحتفال في هذا البلد العظيم لم أتردد لحظة برغم ظروف فيروس كورونا".