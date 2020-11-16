الليرة التركية تنهار مجددا وسط تخوفات من اجتماع البنك المركزى

أكد موقع «أحوال» التركي أن الليرة تراجعت اليوم، بعد ارتفاع الأسبوع الماضي حيث تكهن المستثمرون بنتيجة الاجتماع المقبل للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والمقرر عقده يوم الخميس.وانخفضت الليرة 1.3 % إلى 7.75 أمام الدولار في إسطنبول، بعد ارتفاع بأكثر من 10 بالمئة الأسبوع الماضي من مستوى قياسي منخفض بلغ 8.58 للدولار.وأكد الموقع أن الارتفاع جاء بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي في 7 نوفمبر واستبدله بوزير سابق للاقتصاد، مما رفع التوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة.وفقدت الليرة التركية ما يقرب من ربع قيمتها هذا العام وانخفضت بأكثر من النصف منذ بداية عام 2018، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 15 % من 10.25 %، وفقًا لمتوسط ​​التقديرات في استطلاعات رأي الاقتصاديين التي أجرتها رويترز وبلومبرج الأسبوع الماضي.وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المعدل بمقدار نقطتين مئويتين في سبتمبر قبل أن يفاجئ المستثمرين بتركه ثابتا الشهر الماضي.