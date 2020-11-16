جنوب إفريقيا تسجل ألفي إصابة جديدة بكورونا

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 751 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفًا و241 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.