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مصر

رئاسة شبرا الخيمة تزيل التعديات استعدادًا لتركيب «الإنترلوك» (صور)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:51 م
رئاسة شبرا الخيمة
رئاسة شبرا الخيمة تزيل التعديات
حسام عسل - رضوى عبدالغني
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تابع اللواء مجدي العناني، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب، عملية إزالة التعديات بشارع الإنتاج بعزبة عثمان بشبرا الخيمة، وذلك لاستكمال عملية رصف الطرق ضمن تجميل أحياء وشوارع المدينة.

وقام اليوم فريق العمل الميداني والإدارة الهندسية وإدارة الإشغالات بالحي بإزالة الأعتاب والأكشاك التي تمثل تعديات على الشوارع، استعدادا لتركيب بلاط "الإنترلوك" وتمهيد ورصف الطرق.

من ناحية أخرى، تابع رئاسة مجلس ومدينة الخصوص عمل تركيب بلاط "الإنترلوك" لليوم الثاني بشارعي أبو بكر الصديق ومكة المكرمة، بناءً على تعليمات رئيس مجلس المدينة، ومن المفترض أن يتم تركيب "الإنترلوك" بالحواري والشوارع المتفرعة، بينما يتم رصف البعض الآخر من الطرق العامة بالأسفلت.

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