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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

عزت القمحاوي: سعيد الكفراوي مثال للانسجام

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:59 م
سعيد الكفراوي
سعيد الكفراوي
خالد حماد- ايهاب مصطفى
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قال الكاتب الكبير عزت القمحاوي، إن الكاتب الكبير سعيد الكفراوي مثال للانسجام، ونرى ذلك الانسجام في علاقته الفريدة بالقصة القصيرة التي أخلص لها، حتى أن القليل الذي كتبه من المقالات جاء في شكل قصصي.

وأضاف لـ"الدستور": "الانسجام نراه في عالم قصصه وشخصياته، ملتزما بعالم الشخصيات الريفية التي لا تدخل المدينة إلا مترددة هيابة".

وتابع: "والانسجام في طريقته الفنية التي التزمها، من الواقعية بلمسة عجائبية، تستند إلى الأحلام والرؤية الطفولية وكشوفات الصوفية".

وواصل: "لم يكن في الحياة مختلفا عن الكتابة. انسجم الكفراوي مع حياة الكاتب، بكل ما يتطلبه ذلك من فرح بالمتع الصغيرة، ورغبة في المعرفة لم تنقطع إلى آخر وقته، وانسجم مع ما تربى عليه وجعل منه ذلك الصديق كريم الروح. كل من رحل قبل سعيد الكفراوي من أصدقائه كان محظوظا بوجوده إلى جواره، حتى اللحظة الأخيرة. عاش في المدينة بشهامة القروي الأخير، وسأتذكره هكذا دائما.

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