راهب القصة القصيرة.. أحباب سعيد الكفراوي يودعونه

رحل في الساعات الأولى من صباح أمس وراهب القصة القصيرة سعيد الكفراوي، وجاء خبر رحيله بمثابة فقد عام لأحد أركان أعمدة سرد القصة القصيرة في عالمنا العربي.قال ذات مرة: "غايتي أن استحوذ على زمن يضيع ". من يومها والزمن ينفلت من بين يديه مثل الماء الجاري.كتب الكفراوي عن هؤلاء الذين لا تنفذ أمانيهم الباحثين عن عدل مفتقد، أهل الهامش الذين يتجاورون مع الآخر والبعيد والذي لم يأت بعد، الدراويش والهائمون على وجوههم، والسذج والحمقى، وأبناء الموت.. كتب عنهم الكفراوي 12 كتابا تزخر بالشخصيات والأجواء والمصائر، واللغة هنا هي سقف العالم. من المجموعات الققية مدينة الموت الجميل، سدرة المنتهى، مجرى العيون، بيت للعابرين كشك الموسيقى.ترجمت أعماله لأكثر من لغة، ومؤخرا منحته الدولة جائزتها التقديرية في الآداب."الدستور" فتحت الباب لأحبابه من الكتاب ومن محبيه عبر شهادات محبة واعتراف، يكتب الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد تحت عنوان "ماذا يعني حديثي عن الكفراوي " والروائي عزت القمحاوي يكتب "الكفراوي مثالا للانسجام"، ويكتب سعد القرش تحت عنوان "سعيد.. محبة عابرة للحدود" وتكتب حبيبة المحمدى "عم سعيد الكفراوي.. محبة لا تنضب"، ويكتب الروائي طارق الطيب " سعيد الكفراوي.. حكّاء طين الأرض المصرية"، ويكتب عادل آيت اذكاغ " "سعيد الكفراوي".. "سارد أخبار المهمشين".