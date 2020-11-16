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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس سائق متهم بإصابة 3 مواطنين بالمرج

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:01 م
حبس سائق
حبس سائق
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حبس سائق متهم بإصابة 3 أشخاص بسيارته بدائرة قسم شرطة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، وأمرت بإجراء تحليل المخدرات للسائق.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالى بوجود حادث مرورى ومصابين بالقرب من كوبرى عزبة النخل بالمرج، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف.

مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، ورفع آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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