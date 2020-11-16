تجديد حبس سائق متهم بإصابة 3 مواطنين بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حبس سائق متهم بإصابة 3 أشخاص بسيارته بدائرة قسم شرطة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، وأمرت بإجراء تحليل المخدرات للسائق.كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالى بوجود حادث مرورى ومصابين بالقرب من كوبرى عزبة النخل بالمرج، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف.مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، ورفع آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.