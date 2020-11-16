حبس عاطل أبدى استعداده لممارسة الفجور «أونلاين»

قررت النيابة العامة، حبس متهم بالإعلان عن نفسه من خلال أحد التطبيقات على شبكة الإنترنت لممارسة الفجور 4 أيام علي ذمة التحقيقات.كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الإنترنت ويبدى استعداده لممارسة الفجور.وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع عبر شبكة الإنترنت، وأضاف بإنشائه الصفحة لذات الغرض.كما أمكن ضبط هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.