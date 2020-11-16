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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل أبدى استعداده لممارسة الفجور «أونلاين»

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:03 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قررت النيابة العامة، حبس متهم بالإعلان عن نفسه من خلال أحد التطبيقات على شبكة الإنترنت لممارسة الفجور 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الإنترنت ويبدى استعداده لممارسة الفجور.

وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع عبر شبكة الإنترنت، وأضاف بإنشائه الصفحة لذات الغرض.

كما أمكن ضبط هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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