تحصين 132 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا تحصين 132 ألفا و424 رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بجميع مراكز المحافظة.قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملة حصّنت خلال شهر سبتمبر 103 آلاف و285 رأس ماشية، إضافة إلي تحصين 29 ألفا و139 رأسا خلال شهري يوليو وأغسطس، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه 132 ألفا و424 رأس ماشية تنوعت بين ( أبقار - جاموس - أغنام وماعز).