رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السجينى: نسعى لتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة بصورة أفضل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:50 م
إبراهيم السجيني
إبراهيم السجيني
دعاء أبو العزم
طباعة
قال إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الدولة المصرية حريصة على التواصل والتعاون الدائم والمستمر في مجال حماية المنافسة، مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات المنتدى الإقليمي حول "مراقبة الاندماج في أوقات الأزمات".

وأضاف، أنه بناء على توجهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لتعليمات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نعمل في جهاز حماية المنافسة على بذل الجهود المخلصة والمستمرة للمساهمة في تعزيز التبادل المثمر للخبرات في مجال المنافسة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية، من أجل تطبيق أحكام قانون المنافسة بصورة أفضل في أسواقنا لتعزيز اقتصاد منطقتنا. وهو أمر نسعى جميعًا لتحقيقه.

واستكمل بقوله، إنه بالنظر إلى الظروف الحالية وأهمية التحديات التي نواجهها في منطقتنا، وعلى وجه التحديد بسبب تأثير أزمة كورونا COVID-19 في مراقبة عمليات الاندماج، لذا اجتمعنا هنا في ندوة عبر الإنترنت مدتها يومان تهدف إلى تعزيز التبادل المثمر للخبرات حول المبادرات والتحديات في مراقبة عمليات الاندماج التي خرجت في مناطق مختلفة بسبب أزمة كورونا COVID-19 وصياغة النتائج من أجل مشاركتها مع باقي أعضاء مجموعة عمل الاندماج العالمية بشبكة المنافسة الدولية ICN في التقرير العالمي.
وأعرب "السجيني"، عن شكره وامتنانه لكل من أسهم في إعداد هذا المشروع وكل من شارك بنشاط في إعداد التقرير الإقليمي، متمنيًا لجميع المشاركين مناقشات مثمرة وناجحة، ولتكون بداية للعديد من المشاريع التعاونية القادمة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

يذكر أن المنتدى- المقرر له يوما الاثنين والثلاثاء- يأتي ضمن سلسلة ندوات انطلقت في كل من المناطق التالية على حدة: أوروبا ودول شمال ووسط أمريكا وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ، تحت عنوان "مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في أوقات الأزمات" وذلك باستخدام تقنية الاجتماع عبر الإنترنت Webinar، حيث تم اختيار مصر لتقود تلك الندوات بالمنطقة، وذلك لريادتها في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

موضوعات متعلقة

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

«علمية كورونا»: 3 سلالات كورونا مختلفة عن أمريكا وأوروبا فى مصر

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

الصور

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

image description

عوض وكيلا لكلية حاسبات ومعلومات بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي بتكلفة 30 مليون جنيه

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

الجارديان تكشف ماذا سيفعل ترامب فى أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

بسمة بوسيل ترد على كلمات تامر حسني: «لا أهتم»

منوعات

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

مظلى أسترالى عمره 91 عاما سقط فى المحيط ونجا

«الأولمبية» تهنئ عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

كل ما تريد معرفته عن شقق مطار إمبابة.. الأسعار وكراسة الشروط

أيام زمان

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
المزيد

الثقافة

راهب القصة القصيرة.. أحباب سعيد الكفراوي يودعونه

عزت القمحاوي: سعيد الكفراوي مثال للانسجام

أقدم صورة لـ أحمد خالد توفيق على غلاف «ما وراء الطبيعة»

مصطفى إبراهيم ينتهى من رواية «تسليم العهدة»