استقبال حافل لرئيس الوفد في الغربية

استقبل أعضاء حزب الوفد في الغربية، منذ قليل، المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، في احتفالية ذكرى يوم الجهاد الوطني استقبالًا حافلًا بالورود.وأعرب وفديو الغربية عن سعادتهم بحضور رئيس حزب الوفد في تلك المناسبة العزيزة على قلوبهم، مرددين هتافات، منها: "عاش الوفد ضمير الأمة".وينظم حفل عيد الجهاد في نادي الزراعيين بطنطا اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، برئاسة المحامي عادل بكار، والدكتور محمد خليفة، سكرتير عام اللجنة، وتحت رعاية مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا.ويحتفل حزب الوفد في يوم 13 نوفمبر من كل عام بذكرى عيد الجهاد الوطني، حيث ذهب سعد باشا زغلول ورفاقه إلى المندوب السامي البريطاني عام 1918 لطلب السماح لهم بالسفر، لعرض القضية المصرية والمطالبة بالاستقلال الوطني وجلاء الاحتلال الإنجليزي عن الوطن.