ضبط شخص يروج لأعمال منافية للآداب عبر الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الإنترنت، ويبدي استعداده لممارسة الفجور.بمواجهته أقرّ باعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع المُشار إليه عبر شبكة الإنترنت، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.