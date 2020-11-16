رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخص يروج لأعمال منافية للآداب عبر «الإنترنت»

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:37 م
ضبط شخص
ضبط شخص
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الإنترنت يبدي استعداده لممارسة الفجور.

وبمُواجهته، أقر اعتياده ممارسة الفجور عبر شبكة الإنترنت، مضيفًا تدشينه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما أمكن ضبط هاتف محمول يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.

موضوعات متعلقة

مصدر أمني: فيديو «طفلة الحشيش» تم تصويره في أستراليا

«صحة الغربية» تعلن نتيجة فحص المخالطين لمحمد صلاح في نجريج

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

الصور

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

image description

عوض وكيلا لكلية حاسبات ومعلومات بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي بتكلفة 30 مليون جنيه

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

الجارديان تكشف ماذا سيفعل ترامب فى أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

بسمة بوسيل ترد على كلمات تامر حسني: «لا أهتم»

منوعات

شاب نمساوي يعتدي جنسيا على 52 قاصرا

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

مبتكر لقاح ضد «كورونا» يكشف متى تعود الحياة إلى طبيعتها

العثور على رأس من الرخام للإله اليوناني «هيرميس» وسط أثينا

أيام زمان

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
المزيد

الثقافة

قوافل ثقافية وفنية تطوف الفيوم لرفع الوعى

القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للتسامح.. غدًا

ثقافة دمياط تناقش تأثير الفن على سيكولوجية الفرد

«عالم ديزني عرض لفن الأركت» بثقافة القليوبية