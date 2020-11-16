ضبط شخص يروج لأعمال منافية للآداب عبر «الإنترنت»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الإنترنت يبدي استعداده لممارسة الفجور.وبمُواجهته، أقر اعتياده ممارسة الفجور عبر شبكة الإنترنت، مضيفًا تدشينه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما أمكن ضبط هاتف محمول يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.