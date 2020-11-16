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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جامعة عين شمس تعفي أبناء شهداء الأطباء من المصروفات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:41 م
الدكتور محمود المتينى
الدكتور محمود المتينى
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أصدر مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى، قرارًا بإعفاء أبناء شهداء الأطباء ضحايا كورونا من جميع أنواع المصروفات الجامعية بما فيها مصروفات البرامج الخاصة، استجابة لمخاطبة أرسل بها نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى لرئيس الجامعة لإعفاء الطلاب فى جامعة عين شمس من أبناء شهداء الأطباء من المصروفات الدراسية.

وأرسل الدكتور المتينى بخطاب استجابة لطلب نقيب الأطباء جاء فيه: "بالإشارة الى خطاب سيادتكم بشأن إعفاء أبناء شهداء الأطباء جراء جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها البرامج الخاصة، أتشرف بإحاطة سيادتكم بأن مجلس جامعة عين شمس قد وافق على المقترح المقدم من سيادتكم بإعفاء أبناء شهداء الأطباء فى جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها مصاريف البرامج الخاصة، وذلك عرفانًا منا بما قدمه شهداؤنا من الجيش الأبيض".

وتابع: "متمنين لسيادتكم مزيدًا من التوفيق والسداد آملين استمرار أواصر التعاون المثمر والبناء بين نقابتكم الموقرة وبين جامعة عين شمس".

وكانت هذه المخاطبات قد تمت بين النقابة والجامعة بإعفاء أبناء الشهداء من مصروفات البرامج الخاصة منذ منتصف سبتمبر الماضى دعمًا لأسر الشهداء وقدمها عضو المجلس الدكتور إبراهيم الزيات ووعده الدكتور المتينى بإدارجها في أول مجلس، وبالفعل تم وصدر القرار أمس ليطبق على جميع أبناء شهداء الأطباء.

من ناحيتها ثمنت نقابة الأطباء هذا القرار والخدمات المجتمعية التى تقدمها جامعة عين شمس للأطباء وأسرهم، وهو الدور الذي تتمنى أن يحتذى به فى كل المؤسسات الأخرى.

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