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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

بين الماضي والحاضر.. الطلاق يطال نجوم الفن.. والوساطة «مفعولها انتهى»

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:14 م
جريدة الدستور
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ازدادت في الفترة الأخيرة، أخبار الانفصال وخاصة بالوسط الفني بآخر عامين بالتحديد، حيث تخطت حالات الطلاق العشرين حالة وكان أبرزهم زيجات دامت لسنوات ونتج عنها أطفال، وعلى رأسهم الفنانة غادة عادل وزوجها المخرج مجدي الهواري، والفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ولكن لا يعد الانفصال ظاهرة  جديدة في الوسط الفني، فقد طال نجوم الزمن الماضي مثل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والنجم العالمي عمر الشريف، كما انفصلت شادية عن الفنان عماد حمدي، وحسن يوسف ولبلبة، وطال أيضا نجوم السينما في السبعينيات، إذ انفصلت ميرفت أمين عن حسين فهمي، وبوسي ونور الشريف.

ولكن إن كانت أخبار الانفصال كثيرة، فمن النادر أن نجد فنانين تتوسط للصلح في حل المشكلات الزوجية التي تطال نجوم الوسط الفني، وإسهامات قد تنجح أو تفشل في التوصل لحلول تمنع هدم أسرة بالكامل، وخاصة مع وجود أطفال، مثلما حدث في حالة الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، والتي تدخلت الفنانة الإماراتية أحلام للصلح بينهما.



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