أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، على إنهاء أعمال رفع كفاءة البنية التحتية بمجمع الكليات بسبرباى خلال أسبوعين، جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي أجراها اليوم بمجمع الكليات بسبرباي.وأوضح رئيس جامعة طنطا أن أعمال رفع كفاءة البنية التحتية يأتى فى إطار استراتيجية الجامعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة التعليمية والبحثية والعلاجية.كما قام الدكتور عماد عتمان بتفقد الورش الإنتاجية بالجامعة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع الإنتاج الحربى لبدء أعمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمجمع الطبي كذلك خلال 15 يوما.