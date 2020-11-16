غدًا.. محافظ المنيا يفتتح مؤتمر وسط الصعيد الأدبي

يفتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، ومحمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، غدًا، المؤتمر الأدبي العشرين لإقليم وسط الصعيد تحت عنوان الثقافة: بناء الفكر وتحصين الوعى في وسط الصعيد دورة الشاعر الراحل محمد أبودومة الذي يستمر لمدة 3 أيام بنادى القوات المسلحة بمدينة المنيا.وقال خالد إسماعيل، مدير عام ثقافة المنيا، إن المؤتمر يتناول عدة محاور من بينها دور المؤسسات الثقافية في تشكيل الوعى الثقافى والإبداع وتطور الموروث الثقافى في وسط الصعيد من خلال مناقشة الملامح الشعبية في رواية المشاء لفراج فتح الله.أضاف مدير ثقافة المنيا أن المحافظ ورئيس الهيئة سيفتتحان معرض الفن التشكيلى لذوى الهمم ومعرض الكتاب والذى يضم مجموعة كبيرة من الكتب في مختلف المجالات، إلى جانب تقديم عرض فنى تقدمه فرقة المنيا للفنون الشعبية وفى مساء نفس اليوم سوف تقدم فرقة المنيا الموسيقية حفلا فنيا لضيوف المؤتمر، إلى جانب إقامة أمسية شعرية للأدباء والشعراء وعدد كبير من المهتمين بالحركة الأدبية.وألمح إسماعيل إلى أن المؤتمر سوف يناقش محورا هاما تحت عنوان الرقمنة وثقافة المواجهة من خلال نشر ثقافة السلام ودور الأدب الرقمى في تأسيس الوعى الثقافى والفكريفي ختام المؤتمر، سيتم إصدار التوصيات وتكريم عدد من المبدعين من الشعراء والأدباء والنقاد من محافظات الصعيد والوجه البحرى.