رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فعاليات المسيرة التكوينية لخدام «فرح وعطاء» بالإيبارشية البطريركية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:03 م
فعاليات المسيرة التكوينية
فعاليات المسيرة التكوينية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
طباعة
أقيمت فعاليات اليوم الثاني من المسيرة التكوينية للخدام والخدام المساعدين، القائمين على نشاط 'فرح وعطاء' بالإيبارشية البطريركية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا.

شارك في فعاليات اليوم الثاني كنيسة السيدة العذراء بشبرا، وكنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة بشبرا، وكنيسة القديسة تريزا بالشرابية، وكنيسة السيدة العذراء والقديس اسطفانوس بشبرا الخيمة، وبمشاركة صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك، والأب جورج جميل، المرشد الروحي لمجلس 'فرح وعطاء'.

حضرت أيضًا الأخت ماري يونان، أمين المجلس، والأخت فيفي سمعان، نائب أمين المجلس، والأخ سعد طلعت، مسئول سكرتارية المجلس، والأخ مجدي حنا، أمين الصندوق، والأخت مريم عطا، مسئول الأنشطة، والشماس الإكليريكي ميشيل ألفي، والشماس الإكليريكي مينا نصير.

بدأت فعاليات اليوم بكلمة من الأخت ماري يونان، حول التفاني في رؤية وهدف خدمة 'فرح وعطاء'، وضرورة العلاقة الروحية للخادم بصفة عامة، وارتباطه بالكتاب المقدس بصفة خاصة، وذلك بالتزامن مع المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية "كلمة الله". وعقب ذلك، قاد الأب جورج جميل الحضور في صلاة جماعية.

وألقى الشماس الإكليريكي ميشيل ألفي المحاضرة الأولى حول "سفر هوشع"، فيما ألقى نيافة الأنبا توماس المحاضرة الثانية حول "سفر يونان".

جدير بالذكر أن فعاليات المسيرة التكوينية كانت قد بدأت يوم الجمعة الماضي، الموافق ١٣ نوفمبر، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون.

حضر فعاليات اليوم الأول من المسيرة التكوينية كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، وكنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، وكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، وكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، وكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول بالخصوص.

شارك أيضًا في المسيرة الأب بيوس فرج، ومسئولو مجلس 'فرح وعطاء'. ويأتي ذلك بالتزامن مع المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية "كلمة الله تخلق - تحرر - ترسل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

«صحة الغربية» تعلن نتيجة فحص المخالطين لمحمد صلاح في نجريج

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

الصور

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

image description

عوض وكيلا لكلية حاسبات ومعلومات بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي بتكلفة 30 مليون جنيه

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

الجارديان تكشف ماذا سيفعل ترامب فى أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

بسمة بوسيل ترد على كلمات تامر حسني: «لا أهتم»

منوعات

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

مظلى أسترالى عمره 91 عاما سقط فى المحيط ونجا

«الأولمبية» تهنئ عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

كل ما تريد معرفته عن شقق مطار إمبابة.. الأسعار وكراسة الشروط

أيام زمان

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
المزيد

الثقافة

راهب القصة القصيرة.. أحباب سعيد الكفراوي يودعونه

عزت القمحاوي: سعيد الكفراوي مثال للانسجام

أقدم صورة لـ أحمد خالد توفيق على غلاف «ما وراء الطبيعة»

مصطفى إبراهيم ينتهى من رواية «تسليم العهدة»