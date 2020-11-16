جونسون: على الاتحاد الأوروبي إبداء واقعية في محادثات التجارة

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، إن على الاتحاد الأوروبي أن يظهر مزيدًا من الواقعية في مفاوضاته التجارية، وأن يحترم استقلال بريطانيا كدولة ذات سيادة، مكررا أنه لا تزال توجد فجوات يتعين تجاوزها.وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين: "رغم إحراز بعض التقدم في الأيام القليلة الماضية، هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به والوقت قصير جدا".وتابع: "لذا إذا أردنا تحقيق مزيد من التقدم في الأيام المقبلة، فإننا نحتاج لرؤية المزيد من الواقعية من الاتحاد الأوروبي إزاء ما يعنيه أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة".