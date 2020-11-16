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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس حكومة أرمينيا يدعو لوقف الاحتجاجات العنيفة على الاتفاق مع أذربيجان

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:25 م
نيكول باشينيان
نيكول باشينيان
وكالات
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دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي أثار غضبا عارما لموافقته على اتفاق سلام مثير للجدل مع أذربيجان، الإثنين لوقف الاحتجاجات العنيفة.

والأسبوع الماضي، وافق باشينيان على اتفاق سلام جرى التوصل إليه بوساطة روسية لإنهاء أسابيع من القتال حول إقليم ناغورني قره باغ، أسفرت عن مقتل 2400 شخص على الأقل ونزوح عشرات الآلاف من السكان.
ووافقت أرمينيا على التنازل عن أجزاء من المنطقة لأذربيجان إضافة إلى أراضٍ أخرى يسيطر عليها انفصاليون أرمن منذ حرب التسعينات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي.

وبعد الإعلان عن الاتفاق، نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الأرمينية يريفان، ووصفوا باشينيان بـ "الخائن" وطالبوا باستقالته. كما اقتحم متظاهرون عدة أبنية حكومية.

ودعا باشينيان الاثنين إلى التزام الهدوء، وكتب على "فيس بوك": "ذكرت اليوم بوضوح أن العنف أو إثارة العنف (خصوصا العنف المسلح) لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون وسيلة عمل للحكومة".
وتوقع ان تعلن المعارضة أيضا أنها لا تدعم "أي عمل عنيف".

وأعلنت السلطات السبت أنّها أحبطت مؤامرة لاغتيال رئيس الوزراء واعتقلت زعيم المعارضة أرتور فانيتسيان، وهو أيضا الرئيس السابق لأجهزة الأمن في أرمينيا.

وأفرج مساء الأحد عن فانيتسيان، زعيم حزب "الوطن" المعارض (يمين الوسط)، بعد أن اعتبرت محكمة في يريفان أن لا أساس قانونيا لاعتقاله، وأوقفت السلطات 12 من قادة المعارضة الأسبوع الماضي بتهمة التحريض على أعمال شغب لكن المحاكم أفرجت عنهم.

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