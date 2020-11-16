تأجيل محاكمة متهمين في «اعتداءات يناير 2015» بفرنسا

أعلن رئيس محكمة الجنايات الخاصة الفرنسية إرجاء محاكمة متهمين باعتداءات يناير 2015 لأسبوع ثالث بعدما كان مقررا أن تُستأنف الاثنين في باريس بعد أسبوعين من تعليقها، إذ إن المتهم الرئيسي لا يزال يظهر عوارض كوفيد-19.وقال رئيس المحكمة ريجي دو جورنا أنه تمّ تمديد تعليق المحاكمة "حتى الاثنين 23 نوفمبر، في انتظار أن (يؤكد) فحص طبي جديد" قدرة المتهم علي رضا بولات الذي لم يكن موجودًا صباح الاثنين في قفص الاتهام، على المثول.ويحاكم 14 شخصا، ثلاثة منهم غيابيا، منذ الثاني من سبتمبر لتقديمهم دعما لوجستيا لمنفذي الاعتداءات على مجلة "شارلي إيبدو" وعنصر نسائي من الشرطة البلدية في مونروج ومتجر "ايبر كاشير"، وخلفت الاعتداءات 17 قتيلا وصدمة على المستوى الدولي.وفي 31 أكتوبر، تمّ رصد إصابة علي رضا بولات بكوفيد-19، ما أدى إلى تعليق أول للجلسات تم تمديده مرات عدة.وبولت هو المتهم الوحيد الذي مثل امام محكمة الجنايات الخاصة وسيحاكم بتهمة "التواطؤ" في جرائم إرهابية.بعد ذلك، اكتُشفت أيضًا إصابة سعيد مخلوف ومتين كاراسولار بالوباء، لكن أي عوارض لم تعد تظهر عليهما.وكان بولات رفض الخضوع لفحص طبي أول وأعلن رئيس محكمة الجنايات الجمعة استئناف الجلسات "لعدم وجود أي موانع طبية أو صحية بعد الآن".ولا يزال بولات في الحجر في سجن تتوافر فيه الشروط الصحية وخضع أخيرًا لفحص طبي السبت.واعتبر الطبيب أن "الاضطرابات في الجهاز الهضمي التي يعانيها حاليًا غير متناسبة" مع مثوله أمام المحكمة، وفق قول دو جورنا.وقال القاضي "بسبب خلاصات هذا الفحص، اتُخذ قرار عدم إخراج علي رضا بولات".والمحاكمة معلقة منذ 30 أكتوبر، في وقت تجري مرافعات الأطراف المدنية قبل أسبوعين من النهاية المرتقبة لهذه المحاكمة التاريخية، ما يجعل موعد المداولة غير معروف.