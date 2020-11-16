ارتفاع حالات كورونا الجديدة في أمريكا بنسبة 2ر1%

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر1 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 11 مليونا، في الساعة 06:09 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الإثنين، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووصلت الزيادة في الحالات على مستوى البلاد أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 5ر1 % خلال الأسبوع الماضي.وسجلت تكساس أكبر عدد من الحالات المؤكدة وبلغ 06ر1 مليون حالة، بزيادة 7ر0 % عن نفس الوقت في اليوم السابق.وشهدت تكساس أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث بلغت الوفيات الجديدة 84 حالة.