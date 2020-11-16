رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق مؤتمر «نساء من أجل المتوسط» لتسريع المساواة بين الجنسين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:06 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ
طباعة
انطلقت اليوم الاثنين، النسخة الخامسة من "مؤتمر نساء من أجل المتوسط" (UfM Women4Med) رفيع المستوى، والذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الأمم المتحدة، لمناقشة تسريع المساواة بين الجنسين في سياق جائحة كورونا (كوفيد-19)، وفي إطار الذكرى الخامسة والعشرين لعملية برشلونة و"إعلان بيجين".

تهدف هذه النسخة من المؤتمر - الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، عبر وسائل الاتصال - إلى استعراض ما تم إنجازه على مدار الـ25 عاما الماضية، بجانب وضع الأسس للسنوات القادمة لسد الفجوة بين الجنسين بمنطقة المتوسط في ظل جائحة كورونا.

ويجمع المؤتمر أكثر من 300 مشارك، من بينهم وزراء وصانعو سياسات وممثلون للمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية من أجل بحث تأثير أزمة (كوفيد-19) على النساء والفتيات، ولتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة في مواجهة الجائحة، إلى جانب تحديد الضروريات اللازمة لتحسين تقييم دور المرأة وتعزيز مشاركتها في صناعة السياسات والقرارات للتصدي لهذا الوباء.

وستتناول جلسات المؤتمر كيفية منع العنف ضد المرأة في سياق الأزمة وبناء مجتمعات شاملة للجميع بعد انتهاء الجائحة، وسيتم إطلاق أول آلية من نوعها للرصد الحكومي الدولي ومؤشراتها والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط هذا العام لقياس التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بالمنطقة وتقديم التوصيات حول السياسات والإجراءات لسد الفجوة بين الجنسين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يشيد بالعلماء العاملين على لقاحات كورونا

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

الصور

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

image description

عوض وكيلا لكلية حاسبات ومعلومات بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي بتكلفة 30 مليون جنيه

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

الجارديان تكشف ماذا سيفعل ترامب فى أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

بسمة بوسيل ترد على كلمات تامر حسني: «لا أهتم»

منوعات

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

مظلى أسترالى عمره 91 عاما سقط فى المحيط ونجا

«الأولمبية» تهنئ عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

كل ما تريد معرفته عن شقق مطار إمبابة.. الأسعار وكراسة الشروط

أيام زمان

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
المزيد

الثقافة

راهب القصة القصيرة.. أحباب سعيد الكفراوي يودعونه

عزت القمحاوي: سعيد الكفراوي مثال للانسجام

أقدم صورة لـ أحمد خالد توفيق على غلاف «ما وراء الطبيعة»

مصطفى إبراهيم ينتهى من رواية «تسليم العهدة»