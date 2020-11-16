انطلاق مؤتمر «نساء من أجل المتوسط» لتسريع المساواة بين الجنسين

انطلقت اليوم الاثنين، النسخة الخامسة من "مؤتمر نساء من أجل المتوسط" (UfM Women4Med) رفيع المستوى، والذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الأمم المتحدة، لمناقشة تسريع المساواة بين الجنسين في سياق جائحة كورونا (كوفيد-19)، وفي إطار الذكرى الخامسة والعشرين لعملية برشلونة و"إعلان بيجين".تهدف هذه النسخة من المؤتمر - الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، عبر وسائل الاتصال - إلى استعراض ما تم إنجازه على مدار الـ25 عاما الماضية، بجانب وضع الأسس للسنوات القادمة لسد الفجوة بين الجنسين بمنطقة المتوسط في ظل جائحة كورونا.ويجمع المؤتمر أكثر من 300 مشارك، من بينهم وزراء وصانعو سياسات وممثلون للمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية من أجل بحث تأثير أزمة (كوفيد-19) على النساء والفتيات، ولتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة في مواجهة الجائحة، إلى جانب تحديد الضروريات اللازمة لتحسين تقييم دور المرأة وتعزيز مشاركتها في صناعة السياسات والقرارات للتصدي لهذا الوباء.وستتناول جلسات المؤتمر كيفية منع العنف ضد المرأة في سياق الأزمة وبناء مجتمعات شاملة للجميع بعد انتهاء الجائحة، وسيتم إطلاق أول آلية من نوعها للرصد الحكومي الدولي ومؤشراتها والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط هذا العام لقياس التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بالمنطقة وتقديم التوصيات حول السياسات والإجراءات لسد الفجوة بين الجنسين.