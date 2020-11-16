كندا: إصابات كورونا تقترب من 300 ألف والوفيات 11 ألفًا

بلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 299 ألفًا و422 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مدينة تورونتو، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات في كندا 11001 حالة، بينما تعافى 240 ألفًا و434 شخصًا من المصابين بالفيروس الذى يسبب مرض كوفيد - 19.ومر حوالى 42 أسبوعًا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في كندا.