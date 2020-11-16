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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: إصابات كورونا تقترب من 300 ألف والوفيات 11 ألفًا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:26 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
وكالات
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بلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 299 ألفًا و422 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مدينة تورونتو، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في كندا 11001 حالة، بينما تعافى 240 ألفًا و434 شخصًا من المصابين بالفيروس الذى يسبب مرض كوفيد - 19.

ومر حوالى 42 أسبوعًا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في كندا.

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