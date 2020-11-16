تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مدانًا بـ«الإرهاب» في العراق

نفذت السلطات العراقية، الاثنين، حكم الإعدام بحق 21 مدانًا بـ"الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي (جنوب) بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية فرانس برس.وقالت المصادر إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.وأضافت: أن المدانين يتحدّرون من محافظات الموصل والانبار وبغداد والبصرة، بالإضافة إلى ذي قار.