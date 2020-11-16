اعترافات جديدة لـ«سفاح الجيزة».. وضع السم للضحايا وهشم رؤوسهم

واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، استجواب القذافي فراج الشهير إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" بعد اعترافه بارتكاب جريمتي قتل أخريين بخلاف قتل صديقه وزوجته ودفنهما في شقته، ليصبح عدد الضحايا 4، منهم 3 سيدات، ورجل.وأوفدت مباحث الجيزة مأمورية أمنية إلى محافظة الإسكندرية لإجراء تحريات حول مكان الجريمة الرابعة التي اعترف المتهم بتفاصيلها، كما يتم البحث عن مكان دفن الجثة في مخزن محل أجهزة كهربائية كان استأجره المتهم منذ عدة سنوات، قتل ودفن فيه إحدى ضحاياه.وتبين خلال التحقيقات تضارب روايات المتهم، واعترف بقتله زوجته وصديقه بجرعتي "سم فئران" ثم عدل عن أقواله أثناء إجراء المعاينة التصويرية، وقال لمحقق النيابة إنه قام بقتل صديقه بالضرب على رأسه بأداة حادة وقتل زوجته برطم رأسها في الحائط.وعندما واجه فريق المباحث والنيابة العامة المتهم بأقواله الأولية أكدها بأنه قتلهما بالسم ثم ضربهما على رأسيهما للتأكد من مقتلهما، وأن زوجته عندما بدأ السم يسري في جسدها حاولت الاستغاثة والصراخ لشكها في تعمده أذيتها بالطعام المسموم فقام برطم رأسها في الحائط عدة مرات قبل أن تفضحه وسط الجيران.وعن سبب الوفاة كشفت مصادر مطلعة أن الطب الشرعي سيتمكن من تحديد طريقة ارتكاب الجريمة ومقارنتها باعترافات المتهم لوضع التصور الحقيقي خاصة أن جمجمتي المجني عليهما الأولين تم استخراجهما ولم يتحولا لرفات وسيتضح إذا كانت بهما إصابات من عدمه، كما أن السم يتم الكشف عنه من خلال تحليل عينات من الرفات والتراب المحيط بالجثة.ويتولى فريق البحث الذي توجه إلى الإسكندرية جمع التحريات حول نشاط المتهم خلال السنوات التي أقامها بالمحافظة وتزوجه من عدة سيدات ببطاقات هوية مزيفة لمواجهته بها، واعترف المتهم أنه استغل حصوله على بطاقة صديقه المهندس القتيل وتمكن من وضع صورته عليها لانتحال صفته ولم يستخدم اسمه الحقيقي طوال تلك السنوات حتى ألقى القبض عليه بتهمة السرقة وتم سجنه باسم صديقه.