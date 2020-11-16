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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزير التنمية: «حياة كريمة» فرصة لتكامل المسئولية المجتمعية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:15 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبوالمحاسن
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قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد فرصة مواتية لتكامل جهود المسئولية المجتمعية والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتلبية التكليف الرئاسي المتعلق بتحسين معيشة المواطنين في التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن كل وزارات الدولة وهيئاتها منفتحة تمامًا على التعاون والتنسيق مع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص لبلوغ هذه الغاية.

وأكد شعراوي، في تصريحات صحفية، أن وزارة التنمية المحلية تتولى الإشراف على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يعد نموذجًا ملهمًا للبرامج التي تستهدف بناء نموذج متكامل للتنمية في المحافظات، ويجري تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي باستثمارات إجمالية تصل إلى 16 مليار جنيه في مرحلته الأولى بسوهاج وقنا، وجار التوسع في نطاق تنفيذه ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط.

وأوضح أن برنامج تنمية الصعيد يتبنى نهجًا فريدًا في تنمية المحافظات من خلال التركيز على تعزيز تنافسية المحافظة، من خلال استثمارات مخططة وكبيرة في مجال دعم التنافسية الاقتصادية التي تشمل تطوير المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤسسات الأعمال، وكذلك في مجال تحسين البنية التحتية المتمثلة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإنارة العامة وتحسين البيئة، فضلًا عن خدمات التنمية البشرية المتمثلة في الصحة والتعليم.

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