بسمة بوسيل ترد على كلمات تامر حسني: «لا أهتم»

ردت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، على بيان زوجها المطرب تامر حسني، الذي قام بنشره عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت "بوسيل" مقطع فيديو على نغمات أغنية للمطربة العالمية إريانا جراندي تقول كلماتها: "إنني أحصل على كل ما أريد، لأنني أجذبه نحوي، وأنظر إلى هاتفي، لكنني لا أهتم، وأقرأ كتابا".وكانت بوسيل قد أعلنت، منذ أيام، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".