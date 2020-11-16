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الثقافة

أقدم صورة لـ أحمد خالد توفيق على غلاف «ما وراء الطبيعة»

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:52 م
أحمد خالد توفيق
أحمد خالد توفيق
إيمان عادل
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استعاد مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي يعرض على منصة نتفليكس صورة الكاتب أحمد خالد توفيق المشغول بالغرائبيات والأساطير الشعبية وأجواء الرعب والألغاز، رغم أنه كاتب معروف لدى شريحة كبيرة من الشباب إلا أن النشء من مشاهدي المسلسل قد يتعرفون عليه للمرة الأولى.

الصورة الأولى لأحمد خالد توفيق على غلاف سلسلة "ما وراء الطبيعة" كانت التعريف الأول بهوية الكاتب المختلف، الصورة التي أعطت النشء وقتها انطباعا أوليا عن الكاتب المغامر.

تظهر نظرة أحمد خالد توفيق في صورته الأولى مدهوشًا وكأنه يستكمل مشاهدة أحداث غرائبية مليئة بالجن والنداهات، ويركز في تفاصيلها وعوالمها كي يسردها، ويظهر بجانب دهشة العينين فاغر فمه غير مبتسم وغير متجهم، وكأنه مأخوذ بالكامل في عالمه وشروده.

كانت مرحلة البدايات في كتابة سلسلة "ما وراء الطبيعة" هي الأكثر زخمًا والأكثر حماسًا لذا تبدو صورته متسقة مع المرحلة التي كان يعيشها في كتابة السلسلة المدهشة للنشء، وتجاوزتهم لتصبح مصدر إدمان لأجيال كثيرة.

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