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محافظات

«صحة الإسماعيلية» تكشف طرق حماية الطلاب من كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:25 م
طرق حماية الطلاب
طرق حماية الطلاب من كورونا
مصطفى دياب
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انطلقت فعاليات حملة التوعية والتثقيف الصحي تحت إشراف الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، تحت شعار كيف تحمي نفسك ومَن حولك من كورونا بمدارس المحافظة للطلاب والمعلمين، بمشاركة 50 فريقًا طبيًا.

وأجرت الفرق الطبية جولات مكوكية علي المدارس لتوعية الطلاب والمعلمين بخطورة انتشار كورونا وعدم مواجهته واتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن مكافحة تفشي العدوى، كما نظمت ندوات توعية.

في سياق متصل دشنت الدكتورة نيفين القباج, وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، واللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية ، والدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، ومها الحفناوي، وكيلة وزارة التضامن بالإسماعيلية، ومحمد أبوالمعاطي، ممثلا عن مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر بالإسماعيلية، مبادرة عام دراسي آمن من أمام مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية التي شارك فيها أكثر من 250 شابا وفتاة من المتطوعين من أبناء الهلال الأحمر المصري و25 سيارة من سيارات الهلال الأحمر.

وأوصت جميع المواطنين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم باتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع الإرشادات الصحية السليمة ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وقالت الوزيرة يسعدنا التعاون مع محافظة الإسماعيلية لاستكمال نشر جهود الهلال الأحمر في حملات التوعية والعودة الآمنة للمدارس وبدء شتاء آمن، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لرفع الوعي الصحي ونشر السلوكيات الصحية بين طلاب المدارس والعاملين بها خاصة.

أضافت أن الحملة تركز على التوعية باتباع أهم الإرشادات الطبية بدءًا من التباعد الإجتماعي وصولا إلى اتباع كافة إرشادات النظافة العامة والتطهير والتعقيم المتواصل.

وقالت إنه سيتم من خلال الحملة توزيع حقائب النظافة الشخصية على طلاب المدارس التي سيوزّعها الهلال الأحمر ونوهت أننا نفذنا ما يزيد على 4000 حملة توعية و3167 مهمة تعقيم للمنشآت العامة وتطهيرها ووجهت التحية لشباب الهلال فخر مصر في كل مكان.

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