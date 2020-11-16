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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروسيا تعلن إمكانية نقل 80% من صلاحيات الرئيس إلى الحكومة والبرلمان

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:02 م
ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو
أ.ش.أ
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أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، أن 70% -80% من صلاحيات رئيس الدولة قد تُنقل إلى البرلمان والحكومة.

وجاءت تصريحات لوكاشينكو خلال اجتماع لمناقشة مسألة تطوير إجراءات تحصيل رسوم الطرق، حسب ما أوردته وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا".

وقال الرئيس البيلاروسي إن المواطنين في البلاد يريدون تغييرات تركز على الرئيس وسلطاته، موضحًا أن المَخرج من هذا الوضع هو تعديل الدستور.

وتابع مقترحًا آلية عمل جديدة: "لقد اتفقنا مؤخرًا مع قادة البرلمان على أن 70%- 80% من صلاحيات الرئيس ستنقل إلى البرلمان والحكومة والمؤسسات الأخرى، ولا نحتاج لمخالفة الدستور".

وأوضح أن الحكومة والبرلمان سيكون عليهما اتخاذ القرار بشأن جميع المسائل محل النظر، حيث ستضع الحكومة مشاريع قوانين ويناقشها البرلمان ويعتمدها ثم يقدمها إلى الرئيس للتوقيع عليها.

وتشهد بيلاروسيا موجة احتجاجات ضخمة اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 أغسطس الماضي، وأسفرت عن إعادة انتخاب لوكاشينكو لولاية سادسة، حيث أكدت الجهات القائمة على الانتخابات فوزه بأكثر من 80% من الأصوات، فيما تؤكد المعارضة فوز منافسته سفيتلانا تسيخانوفسكايا بالانتخابات، وأعلن ممثلو المعارضة لاحقا عن إنشاء "مجلس تنسيقي" لتداول السلطة.

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