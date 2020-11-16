إزالة حالتي تعد بدمشير ورفع الإشغالات بحي غرب المنيا (صور)

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع الجمعية الزراعية، حالتي إزالة في المهد، الأولى لقطعة أرض زراعية على مساحة قيراط و175 مترًا تقريبا في قرية مهدية، والأخرى تعد على أملاك دولة ببناء سور على مساحة 30 مترا في عزبة الجملة التابعة للوحدة المحلية لدمشير.في سياق متصل، تابعت الوحدة المحلية بقرية دمشير، أعمال التمهيد استعدادا لرصف طريق بني حسن الأشراف وقرية مهدية على طول 2 كيلو وعرض 7 أمتار.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات العقيد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتصدي وإزالة أي حالات تعدٍ على أملاك دولة أو بناء على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بوقف أعمال البناء نهائيا.وأكد رئيس المدينة، أن التصدي لحالات الخروج على القانون يتم رصدها على الفور، وبطريقة أصبحت سهلة بعد تطبيق منظومة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.