رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالتي تعد بدمشير ورفع الإشغالات بحي غرب المنيا (صور)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:17 م
إزالة حالتي تعد
إزالة حالتي تعد
المنيا ـ على حسين
طباعة
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع الجمعية الزراعية، حالتي إزالة في المهد، الأولى لقطعة أرض زراعية على مساحة قيراط و175 مترًا تقريبا في قرية مهدية، والأخرى تعد على أملاك دولة ببناء سور على مساحة 30 مترا في عزبة الجملة التابعة للوحدة المحلية لدمشير.

في سياق متصل، تابعت الوحدة المحلية بقرية دمشير، أعمال التمهيد استعدادا لرصف طريق بني حسن الأشراف وقرية مهدية على طول 2 كيلو وعرض 7 أمتار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات العقيد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتصدي وإزالة أي حالات تعدٍ على أملاك دولة أو بناء على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بوقف أعمال البناء نهائيا.

وأكد رئيس المدينة، أن التصدي لحالات الخروج على القانون يتم رصدها على الفور، وبطريقة أصبحت سهلة بعد تطبيق منظومة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يشيد بالعلماء العاملين على لقاحات كورونا

«صحة الغربية» تعلن نتيجة فحص المخالطين لمحمد صلاح في نجريج

الجارديان تكشف ماذا سيفعل ترامب فى أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

الصور

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

image description

عوض وكيلا لكلية حاسبات ومعلومات بدمياط

الأكثر قراءة

رغم السرية.. إصابة 65 موظفا في مقر الصحة العالمية بكورونا

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

الداخلية تنشئ مبنى متطورًا لمراقبة السجون (صور)

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

شاب نمساوي يعتدي جنسيًا على 52 قاصرًا

مظلى أسترالى عمره 91 عاما سقط فى المحيط ونجا

«الأولمبية» تهنئ عبدالقادر سعيد بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

كل ما تريد معرفته عن شقق مطار إمبابة.. الأسعار وكراسة الشروط

أيام زمان

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
المزيد

الثقافة

تأجيل افتتاح متحف الفن المصري الحديث أسبوعًا

«ماردين.. ابن تيمية وقتل السادات».. كتاب جديد للشيخ المحفوظ بن بيه

الأربعاء.. ندوة عن المستجدات الإقليمية وتأثيرها على مصر بـ«الأعلى للثقافة»

عادل آيت أزكاغ: «سعيد الكفراوي» سارد أخبار المهمشين