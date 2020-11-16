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مصر

«التخطيط»: أنفقنا 13 مليار جنيه بمرحلتى «حياة كريمة» الأولى والثانية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:04 م
الدكتور جميل حلمي،
الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن حجم الإنفاق على المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغ 13 مليار جنيه لتطوير 518 قرية من إجمالي 1000 قرية مستهدفة، موضحًا أن 80% من هذه القرى تقع في صعيد مصر وتحديدًا بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، باعتبارها تحظى بأولوية الحكومة خلال المرحلة الراهنة نظرًا لارتفاع معدلات الفقر بين سكانها عن باقي محافظات الجمهورية.

وأضاف "حليم"، في تصريحات له، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من تغطية القرى الأكثر احتياجًا والبالغ عددها ألف قرية بالكامل تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" خلال العامين المقبلين، لتغطي بذلك 25% من سكان القرى على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين ومستوى معيشته، لافتًا إلى أن مشروعات الصرف الصحي ومياة الشرب تتصدر التدخلات التنموية لمبادرة حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجًا، حيث يجرى حاليًا العمل على تنفيذ وصلات الصرف الصحي على مستوى 150 قرية خلال العام المالى الحالى 2020-2021 ومن المستهدف الانتهاء من 56 قرية منهم بنهاية العام الحالي.

وأشار "جميل"، إلى أن التدخلات التنموية نجحت في مضاعفة نسبة تغطية القرى الفقيرة بخدمات الصرف الصحي من 20% لـ40% خلال 5 سنوات فقط، وهو مؤشر إيجابي تم تحقيقه خلال فترة زمنية وجيزة، بما يعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط ومراعاة البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة.

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