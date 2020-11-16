محافظ مطروح يستقبل اثنين من أهالي الضبعة

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الاثنين، بالعميد محمد فوزي، رئيس مركز ومدينة الضبعة، إضافة إلى حسنى وسعدون مصادف من أهالي الضبعة الذين قاموا بالتبرع بقطعة أرض على مساحة ألف متر مربع لإقامة سكن إداري لأطباء مستشفى الضبعة والمساهمة فى تطوير وتجهيز الحدائق العامة بالضبعة بالشكل الحضاري والجّمالي اللائق بزوّار وأهالي المدينة.ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الشكر لجهود أبناء مطروح ومشاركتهم الفاعلة في جهود التنمية بالمحافظة، كعهدهم دائمًا في المناسبات والمواقف على قلب رجل واحد من أجل الصالح العام وخدمة أهالى مطروح.