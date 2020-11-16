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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

فحص 1.9 مليون مواطن بمبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى بالشرقية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:57 م
الدكتور هشام شوقي
الدكتور هشام شوقي
سارة الوردانى
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كشق الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، مستمرة بالعمل على مدار الساعة بالمحافظة، لوصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين بالمحافظة، حيث قامت حتى الآن بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 1.9 مليون مواطن ومواطنة بمحافظة الشرقية.

وأوضح، مسعود، في بيان، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة قامت بتقديم الخدمة الطبية لـ1916528 مواطنا بالمحافظة بالمبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما المسجلين بقاعدة بيانات "100 مليون صحة" ويعانون من إرتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

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