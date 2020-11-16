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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة»: مسح لقرابة مليون طفل بمبادرة الرئيس لعلاج ضعف وفقدان السمع

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:48 م
الصحة
الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ951 ألفًا و648 طفلًا حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 1580 طفلًا غير مصري من المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن المبادرة انطلقت في 1364 وحدة ومكتبًا صحيًا في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

وكشفت عن تحويل 63 ألفًا و363 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي، وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفة أنه تم تحويل 6 آلاف و384 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات الإحالة في المحافظة للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

وأشارت إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وأكدت أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

يذكر أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرة "100 مليون صحة".

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