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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير خارجية تركيا السابق: علاقتنا بواشنطن ستواجه أزمات في عهد بايدن

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:52 م
يسار ياكس
يسار ياكس
إسراء صلاح الدين
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أكد يسار ياكس، وزير خارجية تركيا السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية السابق، أن العلاقات التركية الأمريكية ستواجه المزيد من الصعوبات في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن. 

وتابع، خلال مقال له نشرته صحيفة "أراب نيوز" السعودية، أن الحقبة التي تمكن فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الوصول بسهولة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقترب من نهايتها، حيث حذر بايدن في المراحل الأولى من حملته الانتخابية من أن الغيوم الداكنة تلقي بظلالها على العلاقات التركية الأمريكية، قائلًا: "تركيا هي المشكلة الحقيقية، وأردوغان سيدفع ثمنًا باهظًا".

وأشار إلى أن قائمة القضايا العالقة بين البلدين طويلة، لكن أهمها شراء تركيا نظام دفاع جوي روسي الصنع، والذي ترتب عليه طردها من برنامج المقاتلات العملاقة F-35، وأزمتها مع الأكراد وقضية بنك خلق وتسليم رجل الدين التركي فتح الله جولن، وأوقف ترامب عدة مرات العقوبات على تركيا.

ولفت إلى أنه خلال حملته الرئاسية واصل بايدن انتقاد تسامح ترامب في السماح للقوات التركية بدخول الأراضي السورية التي يسيطر عليها الأكراد، كما انتقد موقف تركيا من الحد من أنشطة الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة وتمول تدريبهم وتجهيزهم.

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