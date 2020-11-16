الدبلوماسية الشعبية.. أبرز رسائل «مكرم» للمصريين الدارسين بالخارج

بعثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعديد من الرسائل الموجهة لشباب المصريين الدارسين بالخارج وذلك خلال فعاليات الملتقى الأول لهم الذي تنظمه الوزارة.ويرصد "الدستور" أبرز رسائل وزيرة الهجرة للشباب المصري بالخارج خلال النقاط التالية:- لابد أن نحملكم المسئولية للترويج للدولة المصرية والرد على الأكاذيب التي تروج ضدها، فأنتم العقول المصرية بالخارج، ومن يرغب في الاستمرار في الخارج سيكون خير سفير للدولة المصرية".- من يريد منكم العمل في الداخل مرحبًا به ليفيد وطنه".- يجب أن يفخر الشباب المصري بالخارج بمصر بلدهم الأم وأن يتحدثوا دومًا عنها بشكل إيجابي كونها أعرق البلاد عبر التاريخ.- عليكم الترويج للمقاصد المصرية المتنوعة- التي تزورونها- في مجتمعاتكم ومؤسساتكم التعليمية التي يدرسون فيها في عدة دول، من أجل أن يرى العالم مصر بعيون شبابها المقيمين في الخارج".- الشباب المصري سواء بالداخل أو بالخارج يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية والحكومة ليكون قادرًا على تحمل المسئولية في المستقبل".- شبابنا الدارسون فى الخارج، يضطلعون بمسئولية كبيرة تجاه وطنهم الأم مصر، وهى تفنيد كل الشائعات التى يتم الترويج لها وتداولها بالخارج".- أنتم تمثلون الدبلوماسية الشعبية والقوة الناعمة فى دعم بلدهم وقضاياها خارجيًا، بما يعود عليها بالنفع والتقدم والرقى".وكانت مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التى قد أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، للطلاب الدارسين بالخارج لمساعدة وطنهم بتخصصات دراستهم، وتنظيم زيارات ميدانية لهم إلى المشروعات القومية والجامعات المصرية لتعريفهم بما يحدث من طفرة في التعليم العالي بمصر، يضاهي الجامعات بالخارج، ومعرفة ما يجري على أرض مصر من تنمية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية.