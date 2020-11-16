«عبدالفتاح» يكشف نسب أفقر القرى ضمن «حياة كريمة»

أكد الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تستهدف القرى الريفية التى يرتفع فيها معدلات الفقر، موضحًا أن نسبة الفقر فى القرية رقم 1000 يصل إلى 55%، وهناك قرى نسب الفقر بها 91%، وأفقر قرية هو تجمع أو عشيرة تابعة لقرية وادى العلاقى فى أسوان، يليها قرية الحبيلات فى قنا يتجاوز الفقر بها 90%، يليها قرية شقلقيل فى أسيوط 89٫9%.وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الألف قرية بها 2 مليون و800 ألف أسرة، بما يعادل 12 مليون مواطن، وكل إدارات التخطيط بالوزارات لديها قائمة بقرى حياة كريمة، ودراسة احتياجاتها.