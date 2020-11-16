«يارب واحد زيه».. رواد تويتر يشاركون في ترند تامر حسني

تصدر الفنان تامر حسني تريند تويتر بعد انفصاله عن بسمة بوسيل ثم نشر"بوست" يعتذر فيه عن ما حدث، قائلًا: "أنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".وعلق رواد تويتر قائلين:" انا كنت بحب تامر حسنى بس دلوقتى حبيته واحترمته اكتر".وقالت مريم حسين: "رد تامر حسني على بسمه مراته، المعنى الحرفي للرجاله لما تحب بجد"، وتابع آخر: "حبيت كلام تامرحسني عن مراته وتمسكه بيها وفكرة إنه متكسفش ك فنان إنه ينزل حاجه زي دي علشان بس يرد عليها ويبين قد ايه هو بيحبها حقيقي بحترم الراجل اللي ممكن يعمل اي حاجه علشان يحافظ علي بيته ومن غير تلكيك واعذار ده علشان الاختيار صح من الاول الحب بيبان فالزعل".وبطريقة كوميدية قال أحمد: "من رسائل تامر حسنى لبسمة بوسيل.. متهورة بس بحبك".وقالت أخرى: "تامر حسني بيصالح مراته وزي القمر اهو ويجي واحد شبه وش رجلك وانجازته فالحياة سالب صفر ويشوف نفسه عليكي"، وتمنت الفتيات أن يكون معها شخص مثله قائلة أحدهم: "يارب واحد تامر حسنى يارب متفاهم كده وبيحبنى".