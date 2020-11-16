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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للتسامح.. غدًا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:00 م
اليوم العالمي للتسامح
اليوم العالمي للتسامح
جمال عاشور
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يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، غدا الثلاثاء، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، والذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، تحت شعار "بالتسامح نحيا معا"، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

ويبدأ الاحتفال في العاشرة صباحا بتقديم ورش حكي من إصدارات المركز عن قيم التسامح والاحترام والتآخي، ثم لقاء مع الأطفال لترسيخ قيم التسامح وتقبل الآخر ونبذ مظاهر التعصب والكراهية والتمييز، يعقبه مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية تدور حول قيم التسامح منها ورشة رسم حر، وورشة صنع كارت عن السلام، وورشة أورجامي، ورشة كتابة كلمة السلام باللغة الهيروغليفية، بالإضافة إلى فقرة الأراجوز والتي تدور حول التسامح واللاعنف وتقبل الثقافات المختلفة، ويختتم اليوم بمجموعة من الفقرات الاستعراضية لفرقة الحديقة من الأطفال ذوي الهمم.

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