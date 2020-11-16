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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

النمسا: الوضع في المستشفيات حرج للغاية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:55 م
الكسندر فان دير بيلين
الكسندر فان دير بيلين
أ.ش.أ
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أكد الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، أن الوضع في المستشفيات حرج ومتوتر للغاية، لكن الأطباء أخبروه بأنه لا يزال من الممكن التحكم في جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، إذا تعاون الجميع معًا وقاموا بجميع الالتزامات المطلوبة.

وقال الرئيس النمساوي، فى تصريحات له اليوم الإثنين، بمناسبة بدء الإغلاق العام فى البلاد، غدًا الثلاثاء، إنه لسوء الحظ أصبح الإغلاق الصارم ضروريًا الآن لاحتواء الوباء، مشيرًا الى أنه لا أحد في البلاد يريد هذا الإغلاق.

وأضاف الرئيس فان دير بيلين أنه يتعين علينا فورًا تقليل الاتصالات الاجتماعية والعائلية بشكل كبير مرة أخرى، موضحا أن هذا الإجراء ضرورة حتى لا يضطر الأطباء إلى اختيار من الذي يحصل على سرير فى العناية المركزة ومن لا يحصل، ومن لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة ومن لا.

وناشد الرئيس المواطنين إظهار التضامن والالتزام بجميع التدابير الوقائية اللازمة، مضيفا أنه يجب أن نعمل معا حتى نتجاوز هذه الأزمة الصحية جيدًا.

وأعرب الرئيس النمساوي عن شكره لجميع الأطباء وممرضات العناية المركزة وجميع العاملين بالمستشفيات الذين يبذلون حاليًا كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح يومًا بعد يوم، بتضامن كبير وبأقصى قدر من الالتزام وفى ظل عبء عمل مرتفع للغاية.

وكان المستشار النمساوي سباستيان كورتس، قد صرح أمس الأحد، بأنه ستجرى اختبارات صحية جماعية للكشف عن كورونا المستجد لكل المواطنين، عقب انتهاء فترة الإغلاق العام في البلاد، والتي تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل.

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