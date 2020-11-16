تشديدات أمنية وإجراءات احترازية قبل احتفالية «عيد الجهاد» بالغربية

شهدت قاعة نقابة الزراعيين في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، تشديدات أمنية مكثفة وإجراءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا القاتل، قبل بدء احتفالية حزب "الوفد" بـ"عيد الجهاد الوطني" في محافظة الغربية.وينطلق بعد قليل حفل اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة المحامي عادل بكار والدكتور محمد خليفة، سكرتير عام اللجنة، وتحت رعاية مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا، بمناسبة عيد الجهاد الوطني، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.ويحتفل حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني في يوم 13 نوفمبر من كل عام، حيث ذهب سعد باشا زغلول ورفاقه إلى المندوب السامي البريطاني عام 1918 لطلب السماح لهم بالسفر لعرض القضية المصرية، والمطالبة بالاستقلال الوطني وجلاء الاحتلال الإنجليزي عن الوطن.