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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بعد الانتهاء من صياغة اللائحة.. تعرف على 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:09 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تعقد اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، اجتماعا غدا الثلاثاء، للتصويت النهائي على مواد مشروع القانون والبالغ 306 مواد، ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا متكاملا سيتم عرضه في جلسة مجلس الشيوخ.

وكانت لجنة الصياغة المنبثقة من اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، قد انتهت في اجتماعها أمس إلى تشكيل 14 لجنة نوعية، لتتماشى في أعمالها مع اللجان البرلمانية بمجلس النواب.

وجاءت أسماء الـ14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ كالتالي «لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية، ولجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية، ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ولجنة السياحة والثقافة والإعلام، ولجنة الشئون الدينية.

ووفقا لمشروع اللائحة الجديد، تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ويتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويُعلن رئيسُ المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة، ويرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها، فيما حددت اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ اختصاصات كل لجنة نوعية.

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