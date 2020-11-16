تجديد حبس المتهمة بالتسبب فى وفاة جارتها بالشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبو حماد الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، تجديد حبس المتهمة بالتسبب فى وفاة جارتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى الأحرار بوصول "ك م ح" 70 سنة، مقيمة بقرية الجعفرية دائرة مركز شرطة أبوحماد، مصابة بنزيف بالمخ، وتوفت متأثرة بإصابتها.وتبين قيام "م ن ال" 27 سنة ربة منزل، جارة المجنى عليها بالتسبب فى وفاتها، بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة وأثناء معاتبة "م" للمجنى عليها لقيامها بضرب طفلة صغيرة قامت بدفعها أرضا فسقطت جثة هامدة.وتم ضبط المتهمة، وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.