بعد نفى إثيوبيا وساطة أوغندا.. تفاصيل الصراع مع «تيجراى»

- "وساطة مزعومة"

- "قتال محتدم"

- "إقالة حكومية"

- "انقسامات عرقية"

في أحدث التطورات للصراع المحتدم منذ أيام بين إثيوبيا وإقليم "تيجراي"، نفت الحكومة الإثيوبية، اليوم الإثنين، بدء جهود للوساطة في أوغندا بشأن الصراع في "تيجراي"، وذلك بعد تكهنات لوسائل الإعلام ببدء المحادثات.وقال فريق العمل الحكومي في إثيوبيا، إن "التصريحات بشأن الوساطة في أوغندا غير صحيحة"، وذلك بعد أن كتب الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، على تويتر أنه التقى مع وزير الخارجية الإثيوبي، وحث على إجراء مفاوضات.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية، ديميكي ميكونين، داعيًا لضرورة عقد مفاوضات لوقف الصراع في تيجراي، حسب تغريدات نشرها موسيفيني عبر حسابه على موقع "تويتر".واندلع القتال في إقليم "تيجراي" في الرابع من نوفمبر الجاري، بعد توتر دام عدة أسابيع بسبب خلافات حول الانتخابات المحلية واتهام الحكومة الإثيوبية مقاتلي تيجراي بمهاجمة قواعد للقوات الحكومية في المنطقة.وفي الرابع عشر من نوفمبر الجاري، قال مكتب الاتصالات في إقليم أمهرة الإثيوبي المجاور لتيجراي شمال البلاد، إن انفجارين وقعا في مدينتي بحر دار وجوندار بالإقليم.وأوضح فريق الطوارئ أن جبهة تحرير تيجراي أطلقت صاروخين باتجاه مدينتي بحردار وجوندار في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما ألحق أضرارًا بمطاري المدينتين.وفي اليوم التالي، أفادت لجنة حقوق الإنسان الوطنية، بمقتل 34 شخصًا على الأقل في هجوم مسلح استهدف حافلة ركاب في غرب إثيوبيا.وجاء الهجوم الأخير بعد تصريحات زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي، الأحد الماضي، بأن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة، مساء السبت، والذي اعتبره مراقبون بأنه تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 12 يومًا في إثيوبيا.ونتيجة لاحتدام القتال بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيجراي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في الثامن من نوفمبر الجاري، إقالة كل من: وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش، وذلك على خلفية الإضرابات وبوادر الحرب الأهلية في تيجراي.وقال أبي، على تويتر، إن "العناصر الإجرامية لا يمكنها الإفلات من القانون تحت غطاء السعي للمصالحة والدعوة للحوار".وتعاني إثيوبيا من انقسامات عرقية وأزمات اقتصادية كبيرة بعد تسلم أبي أحمد، منصب رئيس الوزراء، إذ يعد أول رئيس حكومة من قومية الأورومو، وهي أكبر مجموعة عرقية في البلاد، اعتادت الشكوى من الاضطهاد الحكومي ضدها لعقود سبقت تولي أبي السلطة.وبعد أن تسلم أبي أحمد، مهم منصبه في 2018، أبدى "التيجراي" رفضهم، وقالوا إنهم يشعرون بالاضطهاد إذ خضع الكثير من المسئولين السابقين المنتمين لهم للمحاكمة منذ تولي أبي السلطة.وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الحرب على مجموعات مسلحة تنتمي لإقليم تيجراي، إثر خلافات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم حول موعد إجراء الانتخابات العامة والتي قامت حكومة أبي أحمد، بتأخيرها لمدة عام بسبب وباء كورونا، فضلًا عن هجمات شنها المسلحون على مواقع للقوات الحكومية.ويتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، بالخيانة والإرهاب، ويقول إن حملته العسكرية ستستعيد النظام، وفي وقت سابق، دعا أبي أحمد، قوات وميليشيات جبهة تحرير تيجراي إلى الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني، "إنقاذًا لأرواحهم" على حد وصفه.من جانبها، أعربت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، عن غضبها، من تهميشها بسبب الإصلاحات السياسية الشاملة التي قام بها أبي أحمد، كما تعترض على تأجيل الانتخابات الوطنية إلى العام المقبل، الأمر الذي يمدد حكم رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي.وتعيش قبائل الأورومو في أوروميا بوسط إثيوبيا، ويشكلون نحو 34.5 % من عدد السكان الإثيوبيين، بينما يعيش أغلب قبائل التيجراي شمالي البلاد، ويشكلون نحو 6.1% من عدد السكان، كما يعيش الأمهريون شمالي إثيوبيا، ويشكلون نحو 26.9% من عدد السكان.